В РПЦЗ назвали предоставление автокефалии УПЦ атакой на православие

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Попытка создания автокефалии на Украине является атакой на православие, заявил в интервью РИА Новости первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Иларион.

"Это политическая атака врага нашего спасения на единство православных людей одного происхождения — русских, украинцев, белорусов, которых всегда объединяла церковь. Политические силы в этом мире хотят разделить страны и ослабить в первую очередь Русскую православную церковь. Это объясняется исключительно политическими причинами, не духовными", — сказал он.

Митрополит также добавил, что Украинская церковь достаточно автономна, "практически как автокефалия". "Только раскольнические группы, которые находятся под влиянием политических сил, как внутри страны, так и за ее пределами, просят <…> вынужденной автокефалии, которая не будет принята каноническими церквями", — подчеркнул он.

Кроме того, первоиерарх выразил надежду, что Константинополь все-таки воздержится от незаконных решений.

Попытка создания автокефалии

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви, вне рамок Украинской православной церкви.

Автокефалией называется статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей.

Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться в дела другой.

Синод Русской православной церкви на экстренном заседании решил прекратить поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея в своих богослужениях. Фактически это означает разрыв дипломатических отношений.

В РПЦ также призвали предстоятелей других поместных церквей начать всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине. Всего в мире 15 православных церквей.