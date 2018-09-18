РПЦЗ рассчитывает, что Константинополь не пойдет на объявление автокефалии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Русская православная церковь за рубежом рассчитывает, что Константинополь не объявит автокефалию незаконно, заявил первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион в интервью РИА Новости.

Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю их более чем 1000-летнюю историю.

"Это очень сильное заявление. Надеюсь, оно мирно и с любовью объяснит Константинополю, что он не может пойти дальше и объявить автокефалию незаконно", — заявил митрополит Иларион.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.