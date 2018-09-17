В США Samsung Galaxy Note 9 взорвался в руках у владелицы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жительница США Диана Чунг намерена судиться с южнокорейской компанией Samsung из-за возгорания Galaxy Note 9. Слова девушки приводит The New York Post.

Американка сообщила, что инцидент произошел в лифте в Лонг-Айленде. Чунг почувствовала, что новый смартфон начался сильно нагреваться. Девушка решила убрать его в сумку, но вскоре заметила, что та стала дымиться.

По словам адвоката девушки, в результате ЧП его клиентка обожгла пальцы.

Стоит отметить, что это не единственный случай возгорания продукции Samsung. В прошлом году в Омске девочка получила ожоги.

Ранее в Samsung признали недоработки модели Galaxy Note 7 и отозвали с рынка два с половиной миллиона смартфонов.