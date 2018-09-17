МАДРИД, 17 сен — РИА Новости. Бельгийский суд отказал Испании в экстрадиции рэпера Valtonyc, приговоренного испанским Национальным судом к трем с половиной годам заключения.

Об этом заявил журналистам его адвокат Гонсало Бойе на выходе из суда в бельгийском городе Гент, рассматривавшем дело. "Сейчас надо подождать, будет ли прокуратура обжаловать решение. Мы обжаловали решение Испании и сегодняшний прецедент положительный для иска", — передает слова адвоката радиостанция IB3 Ràdio.

Хосеп Микель Аренас (творческий псевдоним Valtonyc) был приговорен Национальным судом Испании к трем с половиной годам тюремного заключения. Суд посчитал, что в своих песнях рэпер поддерживает террористические организации ЭТА (баскская террористическая организация) и GRAPO ("Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября"), оскорбляет бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и членов его семьи, угрожает известным политикам. Сам певец утверждает, что речь идет о свободе самовыражения и обвиняет суд в нарушении права на свободу слова.

Двадцать третьего мая, накануне дня, когда Valtonyc должен был явиться в тюрьму отбывать наказание, он бежал из Испании в Бельгию. На следующий день Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест.