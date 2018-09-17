Столтенберг пригрозил ответом России в случае "кибератак"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. НАТО может применить пятую статью своего устава в случае "кибератак" со стороны России, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios.

Ранее члены альянса на июльском саммите в Брюсселе пришли к соглашению, что НАТО может в случае "гибридной войны" задействовать статью пятую устава о коллективной обороне, как и в случае вооруженного нападения.

"Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки", — заявил генсек, отвечая на вопрос о том, может ли быть применена статья 5 в случае российских кибератак против НАТО. "Но важно то, что мы четко заявили, что мы намерены использовать статью 5 при необходимости, и что мы также укрепляем нашу киберзащиту", — добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО никогда не будет уточнять, при каких условиях будет применяться пятая статья. "Я считаю, что мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику", — отметил он.

Генсек добавил, что в ходе миссий и операций НАТО могут задействовать киберсредства, которые будут использоваться только в соответствии с международным правом.

"Они использовались, например, против ИГ*, не НАТО, но союзниками НАТО", — заявил Столтенберг.

Статья 5 устава НАТО в числе прочего гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.