Глава МИД ИРИ заявил, что Twitter закрывает аккаунты "реальных иранцев"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что компания Twitter закрывает аккаунты "реальных иранцев", но оставляет ботов, созданных для антиправительственной пропаганды.

"Twitter закрыл аккаунты реальных иранцев, в том числе телеведущих и студентов, за то, что они якобы были частью операции по оказанию влияния. А как насчет того, чтобы посмотреть на настоящих ботов в Тиране (столице Албании — ред.), использованных для того, чтобы оказать поддержку пропаганде смены режима, которая шла из Вашингтона?", — написал Зариф в Twitter.

Ранее сообщалось, что американская компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных, в том числе, с Россией и Ираном. Позже стало известно, что Facebook и Twitter удалили соответственно 652 и 280 аккаунтов, связанных с Ираном. Затем поступила информация, что компания Google также выявила и удалила в своих социальных сетях около 50 аккаунтов, связанных с Ираном, которые использовались для совершения киберпреступлений. Среди удаленных аккаунтов были также связанные с организацией "Голос Исламской Республики Иран".

"Голос Исламской Республики Иран" является государственной телерадиокомпанией Ирана, которая имеет монопольное право на теле- и радиовещание в стране. Она является одной из крупнейших медиаорганизаций в Азии, членом Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, ассоциированным членом Европейского вещательного союза.