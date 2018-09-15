В Киеве задержали нападавшего на судью, ведущего дело о событиях на Майдане

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мужчина, напавший на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, который ведет дело о гибели людей во время "евромайдана" в 2014 году, задержан, сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Ранее сообщалось, что на судью напали возле его дома в Киеве.

"Сотрудники столичной полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался киевлянин, 1964 года рождения. В настоящее время злоумышленник дает объяснения следователям Святошинского управления полиции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что начато уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.