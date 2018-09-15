В Киеве произошло нападение на судью, ведущего дело о событиях на Майдане

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, который ведет дело о гибели людей во время "евромайдана" в 2014 году, напали возле его дома в Киеве, сообщается на сайте Совета судей Украины.

"Сегодня вечером (в пятницу — ред.) было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука", — говорится в сообщении, где уточняется, что инцидент произошел около дома судьи.

Отмечается, что судья, рассматривающий дело о событиях на Майдане, госпитализирован, нападавшего задержать не удалось. Сам Дячук, по данным пресс-службы, связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.