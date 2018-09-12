Си Цзиньпин призвал Абэ защищать развитие и стабильность в мире

ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Китай и Япония как две крупные экономики мира и важные региональные страны должны совместно защищать глобальный мир, развитие и стабильность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ во Владивостоке.

"В настоящее время ситуация в мире претерпевает глубокие и сложные изменения, факторы неустойчивости и неопределенности увеличиваются. Как две крупнейшие мировые экономики и важные региональные государства, Китай и Япония должны брать на себя общую ответственность и играть конструктивную роль в обеспечении глобального мира стабильности, развития и процветания", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он также добавил, что благодаря усилиям обеих сторон отношения Токио и Пекина вступили на верный путь и получили важные возможности для развития.

"В нынешних условиях мы должны продолжить движение навстречу друг другу, сохранять тенденцию улучшения отношений Китая и Японии, продвигать стабильность этих отношений, добиваться еще большего развития", — отметил китайский лидер.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.