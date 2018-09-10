Путин и Абэ не обсуждали тему возможного снятия санкций с КНДР

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров во Владивостоке. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров во Владивостоке. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в понедельник не обсуждали тему возможного снятия санкций с КНДР, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Не обсуждалось", — сказал Ушаков, говоря о том, обсуждали ли лидеры РФ и Японии этот вопрос.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.