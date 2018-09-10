В США полиция шокерами усмирила пьяных британских военных

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Нескольких моряков с новейшего британского авианосца Queen Elizabeth задержали в нетрезвом состоянии в городе Джексонвилл Бич во Флориде, пишет издание The Independent.

Американские полицейские задержали шестерых членов экипажа корабля за нарушение общественного порядка, трое из них оказали сопротивление и вынудили правоохранителей применить электрошокеры.

"Эти парни иногда появляются у нас в городе. Чаще всего они устраивают драки друг с другом, но когда собирают свои зубы с пола, снова становятся лучшими друзьями", — приводит издание слова одного из местных полицейских.

На кораблях британского флота и раньше отмечались проблемы с дисциплиной. Так, в октябре прошлого года командира атомной подводной лодки Vigilant сняли с должности из-за романа с подчиненной. Позднее девятерых подводников с той же субмарины уволили из-за употребления наркотиков. В их крови нашли следы кокаина.

Queen Elizabeth, названный в честь королевы Елизаветы I, — самый крупный военный корабль, построенный в Великобритании. Его стоимость составила три миллиарда фунтов стерлингов, к полноценной службе он приступит в 2021 году. В августе авианосец отправился в первое плавание в США.