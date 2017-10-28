С британской подлодки после секс-скандала уволили девять военных

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. С британской атомной подводной лодки HMS Vigilant, на которой произошел секс-скандал, уволили девять моряков-подводников после положительных результатов теста на наркотики, пишет Daily Mail.

Как сообщается, в крови военнослужащих обнаружены следы кокаина. Также экипаж подозревают в организации вечеринок с наркотиками, а одного из моряков в занятии сексом с проституткой в бассейне.

Кроме того, уволены еще два офицера, которых также подозревают в интимной связи. Еще один из военнослужащих предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей девушке.

Издание отмечает, что в конечном итоге около 10 процентов экипажа покинули подлодку в связи с "самым крупным секс-скандалом" в истории британских ВМС.

Ранее сообщалось об отстранении от службы капитана подлодки Стюарта Армстронга и младшего лейтенанта Ребекки Эдвардс за неуставные отношения.