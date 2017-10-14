МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В сети опубликованы фото младшего лейтенанта Ребекки Эдвардс, которая оказалась в центре секс-скандала в британских ВМС.

Pictured: Woman officer accused of having sex on board sub Breaking News https://t.co/GCE11XbFLO pic.twitter.com/rVHNPy8snb — Ilhame Louisa Maria (@IlhameLouisaMar) 14 октября 2017 г.

По информации Daily Mail, девушка проходила службу на атомной подлодке HMS Vigilant в должности офицера по инженерно-техническому обеспечению. В нарушение устава она вступила в интимную связь с капитаном субмарины Стюартом Армстронгом. Возмущенные сослуживцы поспешили доложить об инциденте вышестоящему руководству.

Woman officer accused of having sex on board a nuclear-armed submarinehttps://t.co/94jT3AdDmL via @MailOnline — st✩rshooter 🇲🇾 (@faliqfahmie) 14 октября 2017 г.

Специальная министерская комиссия выяснила, что сексом на HMS Vigilant занимались не только Эдвардс и Армстронг. Увольнение угрожает уже пяти членам экипажа. Капитан подлодки отстранен от службы.

Уточняется, что бурные неуставные отношения начались между подводниками во время выполнения миссии по ядерному сдерживанию в северной части Атлантического океана. О скандале стало известно, когда субмарина направлялась в США за баллистическими ракетами Trident, пишет The Sun.

Женщины получили право служить на британских субмаринах в 2011 году. Первая представительница слабого пола прошла курс подготовки офицера-подводника в 2013-м.