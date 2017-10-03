Капитана британской подлодки отстранили от службы из-за романа с офицером

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Капитана британской атомной подлодки HMS Vigilant Стюарта Армстронга сняли с должности из-за романа с подчиненной, сообщает Daily Telegraph.

По информации издания, у Армстронга были близкие отношения с "неназванным офицером женского пола". Подобное поведение противоречит уставу Королевских ВМС, который запрещает вышестоящим по званию оказывать знаки внимания своим подчиненным. В действиях женщины специальная комиссия нарушений не нашла.

На время расследования капитана отстранили от исполнения обязанностей, его могут уволить с военной службы.

"Проводя это расследование, мы проявляем заботу обо всех членах экипажа, потому что неуставные отношения могут подорвать всю систему командования", — заявил источник в ВМС.

Сообщается, что Армстронг участвовал в операции Королевского флота у берегов Ливии в 2011 году. Капитаном HMS Vigilant он стал в феврале 2017 года.

Женщины получили право служить на британских субмаринах в 2011 году. Первая представительница слабого пола прошла курс подготовки офицера-подводника в 2013 году.