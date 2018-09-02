На Украине назвали очереди на границе с Крымом "искусственными"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Очереди из автомобилей желающих попасть в Крым на границе с полуостровом являются "искусственными", заявили в Госпогранслужбе Украины. Соответствующая запись опубликована на странице Азово-Черноморского регионального управления ведомства в фейсбуке.

По утверждениям украинских пограничников, они не фиксировали очередей перед своим пропускным пунктом, в то время как перед российским скопилось около двухсот машин.

"Никаких причин для задержек при этом не было", — утверждают в Госпогранслужбе.

В Киеве пытаются скрыть тот факт, что украинцы массово едут в Крым. Так, политтехнолог Михаил Подоляк в статье изданию "Главред" заявил , что украинские власти на протяжении четырех с половиной лет строят лживую "картинку" для граждан своей страны, пытаясь убедить их в том, что на полуострове нет туристов. Как пишет Подоляк, эта пропаганда кардинальным образом отличается от реального положения дел. В августе министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил , что по итогам туристического сезона на полуострове рассчитывают принять около миллиона украинцев.

При этом киевские власти пытаются заставить украинцев отказаться от посещения Крыма, но тщетно. В частности, к согражданам в 2016 году с соответствующей просьбой обращался президент страны Петр Порошенко. В 2017 году, по словам российских пограничников и крымских чиновников, Киев намеренно создавал препятствия для желающих отдохнуть на полуострове. Украинская сторона увеличила время ожидания в очереди на границе почти до 12 часов.