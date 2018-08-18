В Крыму в этом году отдохнули более 800 тысяч украинских туристов

ПОСЕЛОК СИМЕИЗ (Крым), 18 авг – РИА Новости. Крым рассчитывает по итогам туристического сезона этого года принять около одного миллиона туристов из Украины, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что Крым с начала текущего года уже посетило свыше 800 тысяч туристов из Украины.
"Турпоток растет в принципе, в том числе из Украины. Здесь всегда были рады украинским туристам и будут рады. Крым всегда был традиционной территорией для отдыха, в том числе российских и украинских туристов", — сказал журналистам Волченко.
По его словам, украинские туристы едут в Крым, несмотря на искусственные препоны, создаваемые киевскими властями.
"Препоны некоторые есть с той стороны, но это не помешало более чем 800 тысячам туристов уже отдохнуть в Крыму. Я думаю, что эта цифра будет больше по итогам года", — сказал министр.
При этом отвечая на вопрос, приблизится ли эта цифра к миллиону туристов, министр сказал: "Судя по тенденции, то да".
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