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На Украине раскрыли ложь властей о туристах в Крыму

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (249)
(обновлено: 11:16 21.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдых в Крыму. Архивное фотоОтдых в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Киев четыре с половиной года дезинформирует украинцев о ситуации в Крыму, в частности пытается убедить население, что на полуострове нет туристов. Об этом в материале для "Главреда" написал украинский политтехнолог Михаил Подоляк.

Как сообщил эксперт, пропаганда Киева не имеет ничего общего с реальным положением дел. Так, украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристов в Крым снижается, в то время как очереди в пограничном Чонгаре только растут.

"Настоятельно рекомендую вам сесть в поезд Киев — Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перрон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше", — пишет Подоляк.

Он также предлагает обратиться к опыту крымских таксистов, которые могут рассказать, что "почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы" и что в этом году уже есть рекорды".

Кроме того, Подоляк критикует украинцев, которые верят "данным" официальных властей, словно не хотят знать правду. " Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Вся эта ложь в несколько слоев означает только одно — правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда", — заключает политтехнолог.

Турпоток на полуостров

Отдыхающие на пляже в Коктебеле. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Не послушались Порошенко. Почему украинцы отдыхают в Крыму
В текущем году Крым планирует принять около миллиона туристов из Украины, сообщил недавно министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Турпоток растет в принципе, в том числе из Украины. Здесь всегда были рады украинским туристам и будут рады, — сказал он.

Волченко также добавил, что украинские туристы едут на полуостров, несмотря на искусственные препоны, создаваемые киевскими властями.

Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что Крым с начала текущего года уже посетило свыше 800 тысяч туристов из Украины.
Солнце, море, лето, Крым: отдых на полуострове
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЛюбимый отдых россиян летом – у моря, и все большей популярностью пользуются отечественные курорты.Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Любимый отдых россиян летом – у моря, и все большей популярностью пользуются отечественные курорты.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле открытия автомобильного движения по Крымскому мосту число приезжающих на полуостров туристов выросло более чем на четверть.Отдыхающие на Чокракском озере, недалеко от села Курортно на Керченском полуострове
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту число приезжающих на полуостров туристов выросло более чем на четверть.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВлюбленные на берегу во время фестиваля "Крым-eXstreme".Влюбленные на берегу поселка Оленевка во время фестиваля Крым-eXstreme
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Влюбленные на берегу во время фестиваля "Крым-eXstreme".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРостуризм ожидает, что в этом году число отдыхающих на полуострове превысит 6,5 миллиона человек.Отдыхающие на берегу в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ростуризм ожидает, что в этом году число отдыхающих на полуострове превысит 6,5 миллиона человек.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Крыму активно обустраивают новые места отдыха.Отдыхающий на Чокракском озере, недалеко от села Курортное на Керченском полуострове
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму активно обустраивают новые места отдыха.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК курортному сезону количество пляжей увеличили до 431– это на 44 больше, чем год назад.Дети прыгают в море со скал в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
К курортному сезону количество пляжей увеличили до 431– это на 44 больше, чем год назад.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере.Отдыхающие после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТем, кто предпочитает "дикий" отдых, тоже есть где развернуться. Это и скалы горы Алчак в Судакской бухте, и Кутлакская бухта, и Новый Свет, и другие места – выбор огромен.Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тем, кто предпочитает "дикий" отдых, тоже есть где развернуться. Это и скалы горы Алчак в Судакской бухте, и Кутлакская бухта, и Новый Свет, и другие места – выбор огромен.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Евпатории, Ялте, Судаке, Коктебеле и на мысе Тарханкут летом организуют множество фестивалей - от танцевальных до гастрономических.Танцоры во время чемпионата мира по брейк-дансу CrimeaBreakDanceWorldCup в рамках фестиваля Yalta Summer Jam в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Евпатории, Ялте, Судаке, Коктебеле и на мысе Тарханкут летом организуют множество фестивалей - от танцевальных до гастрономических.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУже два года предприниматели на аукционах могут побороться за право получить пляж без арендной платы. Основные условия — облагородить территорию и поддерживать порядок.Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Уже два года предприниматели на аукционах могут побороться за право получить пляж без арендной платы. Основные условия — облагородить территорию и поддерживать порядок.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЭтим летом туроператоры отмечают повышенный интерес россиян к семейному отдыху — на него приходится более половины запросов.Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Этим летом туроператоры отмечают повышенный интерес россиян к семейному отдыху — на него приходится более половины запросов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамым популярным крымским курортом по числу бронирований в частном секторе нынешним летом стала Ялта.Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самым популярным крымским курортом по числу бронирований в частном секторе нынешним летом стала Ялта.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМежду тем любители семейного отдыха все чаще выбирают Алушту.Отдыхающие на пляже играют в футбол в поселке Оленевка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Между тем любители семейного отдыха все чаще выбирают Алушту.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ число курортов Крыма, популярных для бюджетного отдыха в августе, вошли поселки Черноморское, Курортное, Межводное, Андреевка, Песчаное, Оленевка, Стерегущее, Веселое и города Щелкино и Керчь.Крепость Чембало на берегу Черного моря в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В число курортов Крыма, популярных для бюджетного отдыха в августе, вошли поселки Черноморское, Курортное, Межводное, Андреевка, Песчаное, Оленевка, Стерегущее, Веселое и города Щелкино и Керчь.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы готовы отдыхать в крымских поселках от недели до двух.Отдыхающие на берегу Азовского моря в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Туристы готовы отдыхать в крымских поселках от недели до двух.
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Отношения России и Украины

Крымский мост
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Крыму рассказали, зачем украинские туристы едут на полуостров
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Воссоединение с Крымом

Крымский мост. Архивное фото
© Фото : страница "Крымский мост" во ВКонтакте
Экс-депутат Рады лично проверил Крымский мост
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Кубань отметила годовщину воссоединения Крыма с Россией
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяМасштабный концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялся в воскресенье в центре Краснодара.Концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Масштабный концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялся в воскресенье в центре Краснодара.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяЖители и гости кубанской столицы смогли принять участие в народных гуляньях, посмотреть выступления творческих кубанских коллективов.Концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Жители и гости кубанской столицы смогли принять участие в народных гуляньях, посмотреть выступления творческих кубанских коллективов.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяДля всех желающих были организованы конкурсы и мастер-классы. Весенняя погода в Краснодаре располагала к прогулкам. На мероприятие приходили семьями.Концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Для всех желающих были организованы конкурсы и мастер-классы. Весенняя погода в Краснодаре располагала к прогулкам. На мероприятие приходили семьями.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяМузыкальную часть митинга открыли Кубанский духовой оркестр творческого объединения "Премьера", хор и Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница" Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.Концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Музыкальную часть митинга открыли Кубанский духовой оркестр творческого объединения "Премьера", хор и Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница" Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПеред зрителями выступили ансамбль казачьей песни "Криница", Хор Краснодарского края, ансамбли "Адажио", "Гильце" и "Скрыня", группа "Музыкальный квартал".Концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Перед зрителями выступили ансамбль казачьей песни "Криница", Хор Краснодарского края, ансамбли "Адажио", "Гильце" и "Скрыня", группа "Музыкальный квартал".
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяТакже на площади состоялся концерт российской группы "Градусы".Концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Также на площади состоялся концерт российской группы "Градусы".
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяОрганизатором мероприятия выступило Краснодарское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" при содействии краевых и городских общественных объединений, ветеранских и молодежных организаций.Концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Организатором мероприятия выступило Краснодарское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" при содействии краевых и городских общественных объединений, ветеранских и молодежных организаций.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ праздничном мероприятии приняли участие более 21 тысячи жителей и гостей Краснодара.Концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В праздничном мероприятии приняли участие более 21 тысячи жителей и гостей Краснодара.
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