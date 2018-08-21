На Украине раскрыли ложь властей о туристах в Крыму

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Киев четыре с половиной года дезинформирует украинцев о ситуации в Крыму, в частности пытается убедить население, что на полуострове нет туристов. Об этом в материале для "Главреда" написал украинский политтехнолог Михаил Подоляк.

Как сообщил эксперт, пропаганда Киева не имеет ничего общего с реальным положением дел. Так, украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристов в Крым снижается, в то время как очереди в пограничном Чонгаре только растут.

"Настоятельно рекомендую вам сесть в поезд Киев — Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перрон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше", — пишет Подоляк.

Он также предлагает обратиться к опыту крымских таксистов, которые могут рассказать, что "почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы" и что в этом году уже есть рекорды".

Кроме того, Подоляк критикует украинцев, которые верят "данным" официальных властей, словно не хотят знать правду. " Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Вся эта ложь в несколько слоев означает только одно — правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда", — заключает политтехнолог.

Турпоток на полуостров

"Турпоток растет в принципе, в том числе из Украины. Здесь всегда были рады украинским туристам и будут рады, — сказал он. Волченко также добавил, что украинские туристы едут на полуостров, несмотря на искусственные препоны, создаваемые киевскими властями.

Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил , что Крым с начала текущего года уже посетило свыше 800 тысяч туристов из Украины.

Отношения России и Украины



В текущем году Крым планирует принять около миллиона туристов из Украины, сообщил недавно министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Воссоединение с Крымом

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>