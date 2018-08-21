На Украине раскрыли ложь властей о туристах в Крыму

11:1421.08.2018
(обновлено: 11:16 21.08.2018)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Киев четыре с половиной года дезинформирует украинцев о ситуации в Крыму, в частности пытается убедить население, что на полуострове нет туристов. Об этом в материале для "Главреда" написал украинский политтехнолог Михаил Подоляк.
Как сообщил эксперт, пропаганда Киева не имеет ничего общего с реальным положением дел. Так, украинские власти постоянно рассказывают, что поток туристов в Крым снижается, в то время как очереди в пограничном Чонгаре только растут.
"Настоятельно рекомендую вам сесть в поезд Киев — Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перрон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше", — пишет Подоляк.
Он также предлагает обратиться к опыту крымских таксистов, которые могут рассказать, что "почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы" и что в этом году уже есть рекорды".
Кроме того, Подоляк критикует украинцев, которые верят "данным" официальных властей, словно не хотят знать правду. " Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Вся эта ложь в несколько слоев означает только одно — правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда", — заключает политтехнолог.
Турпоток на полуостров
В текущем году Крым планирует принять около миллиона туристов из Украины, сообщил
недавно министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Турпоток растет в принципе, в том числе из Украины. Здесь всегда были рады украинским туристам и будут рады, — сказал он.
Волченко также добавил, что украинские туристы едут на полуостров, несмотря на искусственные препоны, создаваемые киевскими властями.
Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил
, что Крым с начала текущего года уже посетило свыше 800 тысяч туристов из Украины.
Любимый отдых россиян летом – у моря, и все большей популярностью пользуются отечественные курорты.
После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту число приезжающих на полуостров туристов выросло более чем на четверть.
Влюбленные на берегу во время фестиваля "Крым-eXstreme".
Ростуризм ожидает, что в этом году число отдыхающих на полуострове превысит 6,5 миллиона человек.
В Крыму активно обустраивают новые места отдыха.
К курортному сезону количество пляжей увеличили до 431– это на 44 больше, чем год назад.
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере.
Тем, кто предпочитает "дикий" отдых, тоже есть где развернуться. Это и скалы горы Алчак в Судакской бухте, и Кутлакская бухта, и Новый Свет, и другие места – выбор огромен.
В Евпатории, Ялте, Судаке, Коктебеле и на мысе Тарханкут летом организуют множество фестивалей - от танцевальных до гастрономических.
Уже два года предприниматели на аукционах могут побороться за право получить пляж без арендной платы. Основные условия — облагородить территорию и поддерживать порядок.
Этим летом туроператоры отмечают повышенный интерес россиян к семейному отдыху — на него приходится более половины запросов.
Самым популярным крымским курортом по числу бронирований в частном секторе нынешним летом стала Ялта.
Между тем любители семейного отдыха все чаще выбирают Алушту.
В число курортов Крыма, популярных для бюджетного отдыха в августе, вошли поселки Черноморское, Курортное, Межводное, Андреевка, Песчаное, Оленевка, Стерегущее, Веселое и города Щелкино и Керчь.
Туристы готовы отдыхать в крымских поселках от недели до двух.
Отношения России и Украины
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Воссоединение с Крымом
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Масштабный концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялся в воскресенье в центре Краснодара.
Жители и гости кубанской столицы смогли принять участие в народных гуляньях, посмотреть выступления творческих кубанских коллективов.
Для всех желающих были организованы конкурсы и мастер-классы. Весенняя погода в Краснодаре располагала к прогулкам. На мероприятие приходили семьями.
Музыкальную часть митинга открыли Кубанский духовой оркестр творческого объединения "Премьера", хор и Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница" Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.
Перед зрителями выступили ансамбль казачьей песни "Криница", Хор Краснодарского края, ансамбли "Адажио", "Гильце" и "Скрыня", группа "Музыкальный квартал".
Также на площади состоялся концерт российской группы "Градусы".
Организатором мероприятия выступило Краснодарское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" при содействии краевых и городских общественных объединений, ветеранских и молодежных организаций.
В праздничном мероприятии приняли участие более 21 тысячи жителей и гостей Краснодара.