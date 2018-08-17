Более восьмисот тысяч украинских туристов посетили Крым с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. С начала года Крым посетили более 806 тысяч туристов из Украины, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Он выразил надежду, что число отдыхающих на полуострове украинцев до конца года еще увеличится.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, в прошлом году на курортах полуострова побывали порядка восьмисот тысяч украинских туристов.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что поток украинских туристов на полуостров возрастает, а на пограничных пунктах возникают многочасовые очереди, связанные с резким увеличением количества желающих отдохнуть на местных курортах.

В 2016-м году президент Украины Петр Порошенко обратился к согражданам с личной просьбой — "воздержаться от посещения Крыма". В 2017-м, по словам российских пограничников и чиновников Крыма, Киев создавал искусственные препятствия для желающих отдохнуть на полуострове.

Однако в этом году в Министерстве по делам неподконтрольных территорий признали, что поток украинских граждан, въезжающих в Крым, только растет.

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