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"Был хорош в ненависти к России": политики отреагировали на смерть Маккейна

(обновлено: 14:22 26.08.2018)
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© AP Photo / Cliff OwenПолитик-республиканец, сенатор США Джон Маккейн. 27 июля 2017Политик-республиканец, сенатор США Джон Маккейн. 27 июля 2017
© AP Photo / Cliff Owen

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В воскресенье на 82-м году жизни от рака скончался Джон Маккейн. Реакция российских и зарубежных политиков на смерть американского сенатора — в материале Ria.ru.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Маккейн был непримиримым врагом России, напомнили в Совфеде

Символ антироссийского мышления

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал Маккейна "зеркалом эпохи холодной войны", для которой характерно было четкое деление мира на "своих и чужих".

"Единственной его идеологией на самом деле было "защищай своих и бей чужих", где единственным мерилом были лояльность Америке и американские же интересы, а не соответствие критериям мира, добра и справедливости", — написал сенатор на фейсбуке.

Коллега Косачева по комитету, сенатор Олег Морозов отметил, что Маккейн всегда открыто настаивал на том, что Россия — враг США, и никогда не обращал внимания на реверансы российских политиков в сторону Запада в 90-е годы.

"Он был хорош в своей ненависти к России. Именно он есть символ откровенного антироссийского мышления. Его суть: России не может быть никакой другой, кроме враждебной. Хорошая Россия — мертвая Россия", — считает сенатор.

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
Главный русофоб Америки: каким был Джон Маккейн
Маккейн не был другом России, но был патриотом своей страны, соглашаются в Госдуме.

"Нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек, патриот, на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу", — заявил журналистам председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Реакция в США

Соболезнования родным и близким сенатора выражают политики по всему миру. Смерть Джона Маккейна прокомментировали четыре последних американских президента.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!" — написал в твиттере Дональд Трамп.

"Мы с Мишель выражаем самые глубокие соболезнования Синди (жене Маккейна. — Прим. ред.) и всей его семье", — такое сообщение появилось в твиттере Барака Обамы.

"Чьи-то жизни кажутся настолько яркими, что сложно представить себе их конец. Чьи-то голоса звучат настолько громко, что тяжело представить, как они умолкают. Он верно служил самым достойным традициям нашей страны. И для меня он был другом, по которому я буду скучать", — говорится в заявлении Джорджа Буша — младшего.

Билл Клинтон отметил, что Маккейн не замечал противоречий между республиканцами и демократами, когда дело касалось интересов Америки.

"Друг маленьких стран"

"Джон Маккейн — солдат и сенатор, американец и атлантист. Его будут помнить и в Европе, и в Северной Америке за его смелость и характер, и как решительного сторонника НАТО. Мои мысли вместе с его семьей и близкими", — написал в твиттере генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Маккейна "великим американским патриотом и большим сторонником".

"Я всегда буду дорожить постоянной дружбой, которую он демонстрировал по отношению к народу Израиля и ко мне лично", — заявил он.

Государственный флаг США приспущен над зданием Белоого дома в Вашингтоне через несколько часов после смерти американского республиканского сенатора Джона Маккейна. 25 августа 2018
© AFP 2018 / Eric Baradat
У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе Маккейне
По словам бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона, в лице Маккейна США потеряли "принципиального лидера" и "великого защитника свободы".

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что грузинский народ потерял большого друга, "который всегда стоял рядом с нашей страной". В МИД страны добавили, что сенатор "поддерживал маленькие страны, которые боролись за свободу, независимость и демократию".

В Польше американского политика назвали "проверенным другом". По словам премьер-министра Матуеша Моравецкого, он был "неутомимым стражем" демократических свобод.

Биография Маккейна

Джон Маккейн, сын и внук известных адмиралов, родился на панамской базе ВВС США в 1936 году. Он окончил школу военных пилотов и отправился добровольцем на войну во Вьетнам.

Там его самолет был сбит, Маккейн получил тяжелые переломы и угодил в тюрьму для пленных военных летчиков. Когда вьетнамцы поняли, что взяли сына высокопоставленного офицера — Джон Сидни Маккейн — младший с 1968 по 1972 год руководил всеми американскими Вооруженными силами во Вьетнаме, — ему оказали медицинскую помощь, перевели в лагерь, а затем поместили в одиночную камеру.

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Лидер демократов в конгрессе хочет назвать здание сената в честь Маккейна
Сам он утверждал, что постоянно подвергался пыткам и был на пороге самоубийства, тогда как вьетнамская сторона говорила, что к пленному относились бережно и помогли вылечиться от травм. В общей сложности Маккейн провел в плену 5,5 года и был освобожден в 1973 году.

Он попытался вернуться к работе летчика, но не позволило здоровье. Девять лет спустя он избрался в палату представителей от Аризоны, затем попал в сенат, где бессменно представлял штат до самой кончины.

Джон Маккейн активно критиковал внешнюю политику Дональда Трампа и упрекал его за "мягкость" по отношению к Москве. Россию он называл "бензоколонкой, маскирующейся под страну", а действующего президента критиковал за одобрительный тон по отношению к Владимиру Путину.

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