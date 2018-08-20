СМИ сообщили, что власти Косово готовятся к разграничению с Белградом

БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Комиссия самопровозглашенной республики Косово по вопросам определения линии госграницы начала сбор документов для разграничения с центральной Сербией, передает Радио и телевидение Сербии со ссылкой на неназванные приштинские СМИ.

Встреча между главой самопровозглашенной республики Хашимом Тачи и сербским президентом Александром Вучичем в рамках диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕС ожидается в первой половине сентября в Брюсселе. В эфире национального телевидения в минувший четверг Вучич указал, что первая цель переговоров с Приштиной — сохранить мир, стабильность и будущее для детей. Вторая — соблюсти государственные интересы, территориальные, имущественные и остальные, а третья — защитить права и безопасность сербов в Косово и Метохии. В начале августа Вучич заявил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем. Он также планирует посетить Косово 9 сентября.

Тачи ранее неоднократно отмечал, что выступает за "корректировку границы" между Белградом и Приштиной без раздела края, но согласен на присоединение к Косово населенных албанцами районов юга центральной Сербии.

"Подготовка комиссии, сбор фактов и документов и разработка стратегии начаты по запросу косовского премьера Рамуша Харадиная. Существуют определенные изменения в линии границы, которые произошли в разные периоды. Но все эти изменения, которые происходили на линии границы, покрыты документами и политическими решениями различного периода", — цитирует телеканал председателя косовской комиссии по демаркации Шпейтима Буличи.

Приводится также его слова о том, что "препятствий для определения линии границы нет".

Вопрос разграничения

Официальный Белград не признает наличие границы с самопровозглашенной республикой и называет существующее в рамках автономного края Косово и Метохии в составе Сербии разделение административной линией. За чертой этой линии на территории крайнего юга центральной Сербии находятся муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа, частично населенные албанцами, лидеры которых периодически требуют интеграции своей Прешевской долины с Приштиной.

Тема обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ.

Все представители духовенства Сербской православной церкви, которые служат и живут в Косово и Метохии во главе с членом Священного синода епископом Теодосием в минувшее воскресенье подписали призыв к властям Сербии отказаться от варианта с территориальным разграничением края между сербами и албанцами.

Главы 10 муниципалитетов самопровозглашенной республики Косово с сербским большинством в открытом письме в середине августа поддержали идею президента Сербии о разграничении между сербами и албанцами. Большинство из них — члены партии "Сербский список", подконтрольной Белграду.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.