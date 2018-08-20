Сербское духовенство в Косово выступило против идеи раздела края

БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Все представители духовенства Сербской православной церкви, которые служат и живут в Косово и Метохии (КиМ), подписали призыв к властям Сербии отказаться от варианта с территориальным разграничением края между сербами и албанцами.

Под документом, опубликованным на официальном сайте Рашско-Призренской епархии (покрывает КиМ – ред.), стоят подписи 120 монахов и монахинь и 70 приходских священников, всех кто представляет СПЦ в крае. Ранее с таким призывом выступил член Священного синода епископ Рашско-Призренский Теодосий.

"КиМ со своими 1,5 тысячью сербских церквей, монастырей, объектов наследия и памятников сербской культуры является неотделимой частью Сербии, и сохранение этой части страны не является вопросом национальной идеологи и мифологии, не территории, но представляет суть нашего церковно-народного бытия и существования, что нас как церковь Божию и живую церковь Христову веками сохраняло здесь", — говорится в призыве духовенства.

"Вероятным разделом, разменом территории или "разграничением между сербами и албанцами" на суверенной территории Сербии большая часть нашего народу в КиМ автоматически будет отдана на милость и немилость тем, кто до сих пор не показали готовности уважать наши права. При таком нежелательном развитии ситуации есть большая опасность, что мы станем жертвами погрома, подобно тому, что было в марте 2004 года или под давлением и тихим террором будем принуждены к выселению", — отмечено в обращении.

В эфире национального телеканала вечером в минувший четверг Вучич сообщил, что первая цель переговоров с Приштиной — сохранить мир, стабильность и будущее для детей. Вторая — соблюсти государственные интересы, территориальные, имущественные и остальные, а третья — защитить права и безопасность сербов в Косово и Метохии. В начале августа Вучич заявил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем.

Главы 10 муниципалитетов самопровозглашенной республики Косово с сербским большинством в открытом письме поддержали идею президента Сербии о разграничении между сербами и албанцами в крае. Большинство из них – члены партии "Сербский список", подконтрольной Белграду.

Тема возможности обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.