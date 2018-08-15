В Косово градоначальники поддержали идею о разграничении края

БЕЛГРАД, 15 авг – РИА Новости. Главы муниципалитетов с сербским большинством в самопровозглашенной республике Косово в открытом письме поддержали идею президента Сербии Александра Вучича о разграничении между сербами и албанцами в крае.

Президент Вучич на прошлой неделе впервые публично и четко высказался за разграничение между сербами и албанцами в Косово и Метохии. Против данной идеи жестко выступили представители Сербской православной церкви и часть оппозиции. Косовско-албанский лидер Хашим Тачи заявил, что не допустит раздела края, но готов предложить "корректировку границ" и присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии к Приштине.

"Данным письмом хотим вам сообщить, что знаем, какое бремя носите, и нередко из невозможной ситуации пытаетесь извлечь как можно больше, поэтому уверяем вас, что всякое решение, к которому придете и которое будет означать больше прав для сербов, больше безопасности для граждан и сохранение наших святынь, а также лучшее экономическое положение для нашего народа, мы все поддержим, будь то разграничение, корректировка или что-то еще", — приводит текст письма Вучичу глав местного самоуправления Радио и телевидение Косово.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в минувшую пятницу, что "вариант разграничения территории между сербами и албанцами в Косово пока не определен" и о нем еще предстоит разговаривать.

Тема возможности обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — был не соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.