МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия может в скором времени сменить США в роли главного игрока на Ближнем Востоке, пишет издание National Interest.

Спустя сорока лет после того, как США удалось стать ключевой силой в регионе и вытеснить Совесткий Союз с Ближнего Востока, Россия возвращает утраченные позиции. Процесс частичного сокращения вовлеченности США в политические хитросплетения региона начался еще при Бараке Обаме и лишь усилился при Дональде Трампе. Если подобный процесс продолжится, то главным игроком в регионе станет именно Россия, отмечает автор статьи.

Влияние России растет во всем регионе — от Марокко до Ирана. Как отмечает издание, подобные изменения стали следствием умелого сочетания искусной дипломатии, а также продажи оружия и ядерных технологий. По подсчетам экспертов, за 2000-2014 годы Россия продала только странам Персидского залива вооружений на 1,3 миллиарда долларов.

При этом союзники США в регионе все больше сомневаются в разумности решения полностью вверить собственную безопасность в американские руки. Издание считает, что подобный подход во многом является наследием президентского срока Барака Обамы. Так, например, для Египта очень показательной стала ситуация, в которой США не поддержали режим Хосни Мубарака. Это привело к тому, что страна, которая издавна была краеугольным камнем для США в регионе, стала все теснее сотрудничать с Россией, подчеркивает автор.

Издание также отмечает и перемены в контактах между Саудовской Аравией и США. Формула, которая раньше казалась незыблемой — безопасность в обмен на нефть — уже не играет прежней роли в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона. Визит короля Салмана бин Абдельазиза Аль Сауда в Россию в 2017 году позволил достичь важных договоренностей о поставках зенитных ракетных систем С-400 и сотрудничестве в сфере атомной энергетики.

В пользу возвращения России на Ближний Восток говорит и ситуация в Сирии. Операцию российских ВКС авторы статьи оценивают как блестящую и обращают внимание на то, что в ней принимали участие всего две эскадрильи. При этом перспективы долгосрочного сотрудничества Москвы и Дамаска очевидны. Они также позволяют России оказывать влияние на целый ряд региональных проблем: шиито-суннитское противостояние, войну с ИГ* и ирано-израильский конфликт.Выход США из сделки по Ирану, отмечает издание, сделал отношения Москвы и Тегерана еще более близкими и союзническими.

Издание отмечает, что даже оплот НАТО в регионе — Турция — все теснее сотрудничает с Россией в сфере поставки вооружений. Целый ряд стран на Ближнем Востоке все активнее стремится закупать российское оружие. Наряду с этим, России удается развивать отношения с Израилем.

Автор статьи приходит к заключению, что дипломатический мир, как и природа, не терпит пустоты, и Россия занимает освобожденное США место. При этом они не считают этот процесс необратимым: американским властям необходимо выработать четкую стратегию в отношении Сирии, определиться с политикой в отношении Ирана и бережно сохранять тесный союз с Израилем, максимально способствовать решению палестинской проблемы.

В отношении Ближнего Востока лозунг "Русские идут!" более не актуален. Русские возвращаются и, похоже, останутся здесь надолго, заключает автор.