МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия может в скором времени сменить США в роли главного игрока на Ближнем Востоке, пишет издание National Interest.
Спустя сорока лет после того, как США удалось стать ключевой силой в регионе и вытеснить Совесткий Союз с Ближнего Востока, Россия возвращает утраченные позиции. Процесс частичного сокращения вовлеченности США в политические хитросплетения региона начался еще при Бараке Обаме и лишь усилился при Дональде Трампе. Если подобный процесс продолжится, то главным игроком в регионе станет именно Россия, отмечает автор статьи.
Влияние России растет во всем регионе — от Марокко до Ирана. Как отмечает издание, подобные изменения стали следствием умелого сочетания искусной дипломатии, а также продажи оружия и ядерных технологий. По подсчетам экспертов, за 2000-2014 годы Россия продала только странам Персидского залива вооружений на 1,3 миллиарда долларов.
Издание также отмечает и перемены в контактах между Саудовской Аравией и США. Формула, которая раньше казалась незыблемой — безопасность в обмен на нефть — уже не играет прежней роли в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона. Визит короля Салмана бин Абдельазиза Аль Сауда в Россию в 2017 году позволил достичь важных договоренностей о поставках зенитных ракетных систем С-400 и сотрудничестве в сфере атомной энергетики.
Выход США из сделки по Ирану, отмечает издание, сделал отношения Москвы и Тегерана еще более близкими и союзническими.
Издание отмечает, что даже оплот НАТО в регионе — Турция — все теснее сотрудничает с Россией в сфере поставки вооружений. Целый ряд стран на Ближнем Востоке все активнее стремится закупать российское оружие. Наряду с этим, России удается развивать отношения с Израилем.
Автор статьи приходит к заключению, что дипломатический мир, как и природа, не терпит пустоты, и Россия занимает освобожденное США место. При этом они не считают этот процесс необратимым: американским властям необходимо выработать четкую стратегию в отношении Сирии, определиться с политикой в отношении Ирана и бережно сохранять тесный союз с Израилем, максимально способствовать решению палестинской проблемы.
В отношении Ближнего Востока лозунг "Русские идут!" более не актуален. Русские возвращаются и, похоже, останутся здесь надолго, заключает автор.