В Совфеде назвали замораживание США Договора по открытому небу "мухлежом"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Замораживание США ряда положений Договора по открытому небу является "мухлежом" и провокацией, на которую должны обратить внимание и другие участники договора, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Президент США в понедельник подписал оборонный бюджет, в котором говорится, что Соединенные Штаты замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению.

"Им нужен формальный повод для несоблюдения международных договоров без их официальной денонсации. Замораживание выполнения Договора по открытому небу им нужно для того, чтобы мы не смогли контролировать их собственное наращивание военной деятельности, их военную активность, инспектировать реальное количество боеголовок, имеющихся в их арсенале. Откровенный мухлёж: обвинить нас в несоблюдении договора для того, чтобы бесконтрольно самим его не соблюдать", — сказал Бондарев.

По его словам, другие страны-подписанты договора должны "реагировать на провокации со стороны США".

"Ведь это документ коллективный, и от соблюдения его каждым контрагентом зависит безопасность всего мирового сообщества", — заявил сенатор.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.