ДУШАНБЕ, 13 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Посольство РФ опубликовало список 13 россиян, находившихся на борту вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана; для их родственников открыли "горячую телефонную линию".

Вертолет Ми-8 с 13 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. Этот пик является высочайшей вершиной Таджикистана — 7495 метров. Пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма) — высочайшая точка бывшего СССР. Изначально появилась информация, что при крушении погибли несколько человек, но впоследствии власти Таджикистана ее опровергли.

"Посольство России в Таджикистане открыло "горячую линию" для родственников родных и близких 13 российских альпинистов, находившихся в вертолете, совершившем жесткую посадку в труднодоступном районе Памира", — сообщил РИА Новости советник-посланник дипломатического ведомства Щамиль Щамсутдинов.

По его словам, посольство работает в плотном контакте с комитетом по чрезвычайным ситуациям Таджикистана и предоставит информацию о состоянии пострадавших россиян после их эвакуации из зоны аварии. Тринадцать туристов – граждане России:

1. Абросимов Александр

2. Барабанов Тимур Михайлович

3. Горбатюк Татьяна

4. Дубина Виктор

5. Кумшаев Дмитрий

6. Матвеев Сергей

7. Миронов Сергей

8. Родыгин Андрей

9. Соболенко Александр

10. Тараканов Руслан

11. Труш Вячеслав

12. Фейгина Юлия

13. Шубин Павел

К настоящему моменту первые шесть человек уже эвакуированы с места ЧП. Всего на борту вертолета находились, по некоторым данным, 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоит из граждан Таджикистана.