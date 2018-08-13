ДУШАНБЕ, 13 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в горах восточного Таджикистана, погиб, рассказал РИА Новости источник в туристической компании.

"Среди погибших есть и альпинисты, точное число которых неизвестно", — сказал он.

По его словам, среди 13 альпинистов, находившихся в вертолете, — большинство россияне.

Власти Таджикистана эту информацию пока не подтверждают. Вертолет вывозил 13 альпинистов из базового лагеря на леднике Фортамбек.

В российском посольстве отметили, что отслеживают ситуацию с вертолетом и ждут точной информации от властей Таджикистана.

Накануне вертолет Ми-8, принадлежащий Нацгвардии Таджикистана, совершил жесткую посадку сразу после того, как поднялся из лагеря, расположенного на высоте 4,2 тысячи метров. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. По данным СМИ, кроме россиян, в группе были граждане Белоруссии и Испании.