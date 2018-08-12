В горах Таджикистана вертолет Ми-8 с альпинистами совершил жесткую посадку

ДУШАНБЕ, 12 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

"В 16.30 местного времени (14.30 мск) при транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,2 тысячи метров совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На момент совершения жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа", — сказала она.

По ее словам, сразу же после происшествия связь с экипажем вертолета и альпинистами прервалась.

"Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия из числа руководителей КЧС, МВД, Госкомитета нацбезопасности, Минобороны, министерства здравоохранения и соцзащиты населения и других ведомств страны создана правительственная комиссия. Принято решение о направлении к месту аварии 2 вертолетов со спасателями и медицинскими сотрудниками", — добавила она.

Пик Исмоили Сомони является высочайшей вершиной Таджикистана – 7495 метров, гора находится в хребте Академии наук Республики Таджикистан. Пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма) является высочайшей точкой бывшего СССР.