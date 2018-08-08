Абэ и Гутерреш обменялись мнениями по проблеме денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Находящийся с визитом в Японии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и японский премьер-министр Синдзо Абэ обсудили проблему денуклеаризации Северной Кореи и пришли к единому мнению о необходимости продолжения санкций, основанных на резолюциях Совета безопасности ООН, до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретных шагов для денуклеаризации, сообщила телекомпания NHK.

На совместной пресс-конференции генеральный секретарь ООН заявил о том, что "проблема денуклеаризации Северной Кореи является центральной". Он также отметил, что "поддерживает переговоры США и Северной Кореи".

"Благодаря полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации, Северная Корея может стать нормальным членом международного сообщества", — приводит слова Гутерреша агентство Киодо.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что его страна "намерена в тесном сотрудничестве с ООН продвигаться к решению проблемы насильно удерживаемых японских граждан, ядерной и ракетной проблем".

Антониу Гутерреш приехал в Японию для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных атомной бомбардировке Нагасаки. Премьер-министр Японии Абэ приветствовал это решение, так как генеральный секретарь ООН впервые примет участие в мероприятиях в Нагасаки.