В Раде предрекли крах экономики Украины в случае отмены сообщения с Россией

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина". По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит, прежде всего, по украинцам, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.
Очевидный факт
Как считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов, о многом говорит то, что такое мнение высказывают в стенах Верховной рады. По его словам, Мосийчук, выступив с таким заявлением, признал очевидный факт.
"Россия была и остается, как бы ему это ни было прискорбно признать, главным торговым партнером Украины, и от торговли с Россией зависит очень многое, в том числе и сохранение многих тысяч рабочих мест на Украине", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, в Киеве понимают, что закрытие границ ударит, прежде всего, по украинцам, которые ездят в Россию чаще, чем россияне на Украину.
Вместе с тем, он добавил, что планы Киева закрыть границу и реакция на это отдельных украинских политиков укладываются в рамки предвыборной кампании.
"Вместо реальных достижений украинский политикум демонстрирует лишь растущую русофобию, которая принимает порой такие абсурдные формы", — считает Попов.
В заключении он заявил, что чем хуже будет ситуация на Украине, тем радикальнее будут призывы обрубить те немногие связи, которые остались.
Железнодорожное сообщение между странами
При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", он принес почти шесть миллионов долларов. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).
С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.
Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд "Москва — Кишинев — Москва". Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.