В Раде предрекли крах экономики Украины в случае отмены сообщения с Россией

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина". По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит, прежде всего, по украинцам, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.

Очевидный факт

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?" — сказал Мосийчук.

Как считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов, о многом говорит то, что такое мнение высказывают в стенах Верховной рады. По его словам, Мосийчук, выступив с таким заявлением, признал очевидный факт.

"Россия была и остается, как бы ему это ни было прискорбно признать, главным торговым партнером Украины, и от торговли с Россией зависит очень многое, в том числе и сохранение многих тысяч рабочих мест на Украине", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, в Киеве понимают, что закрытие границ ударит, прежде всего, по украинцам, которые ездят в Россию чаще, чем россияне на Украину.

"Россия была и остается основным потребителем трудовых ресурсов с Украины, а железнодорожный транспорт был и остается одним из ведущих транспортных каналов экспорта украинской рабочей силы в Россию", — отметил эксперт.

Вместе с тем, он добавил, что планы Киева закрыть границу и реакция на это отдельных украинских политиков укладываются в рамки предвыборной кампании.

"Вместо реальных достижений украинский политикум демонстрирует лишь растущую русофобию, которая принимает порой такие абсурдные формы", — считает Попов.

В заключении он заявил, что чем хуже будет ситуация на Украине, тем радикальнее будут призывы обрубить те немногие связи, которые остались.

Железнодорожное сообщение между странами

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", он принес почти шесть миллионов долларов. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд "Москва — Кишинев — Москва". Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.