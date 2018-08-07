Эксперт: слова в Раде о последствиях закрытия границ с РФ говорят о многом

На Украине испугались возможных последствий закрытия границ с Россией. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем это может быть связано.

Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, закрытие железнодорожного сообщения ударит, прежде всего, по гражданам Украины, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться – почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации, благодаря нашим попрошайкам (политикам – ред.), окончательно рухнет", – сказал Мосийчук.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Мосийчука.

"Если подобные мысли высказывают в стенах Верховной рады столь одиозные политики как Мосийчук, это говорит о многом. Делая такие заявления, он признает очевидное: Россия была и остается, как бы ему это ни было прискорбно признать, главным торговым партнером Украины, и от торговли с Россией зависит очень многое, в том числе и сохранение многих тысяч рабочих мест на Украине. Конечно, в Киеве прекрасно понимают, что закрытие границ ударит, прежде всего, по гражданам Украины, которые посещают соседнюю страну в несколько раз чаще, чем граждане России посещают Украину. Россия была и остается основным потребителем трудовых ресурсов с Украины, а железнодорожный транспорт был и остается одним из ведущих транспортных каналов экспорта украинской рабочей силы в Россию. Слова Мосийчука говорят о том, что социально-экономическая и внутриполитическая ситуация на Украине ухудшаются настолько, что к здравому смыслу вдруг начинают призывать депутаты, никогда ранее не дружившие с ним", – сказал Эдуард Попов.

Вместе с тем, отметил он, планы Киева закрыть границу и реакция на это отдельных украинских политиков укладываются в рамки предвыборной кампании.

"Чем ближе выборы, тем чаще мы будем слышать из уст украинских политиков обещания, не имеющие никакого отношения к экономическим потребностям страны и ее граждан, но много говорящие о мотивации этих квази-элит. Вместо реальных достижений украинский политикум демонстрирует лишь растущую русофобию, которая принимает порой такие абсурдные формы – вроде запрета железнодорожного сообщения с Россией. Это эрзац, заменитель несбывшихся обещаний "евромайдана". И чем хуже будет ситуация на Украине, тем радикальнее будут призывы обрубить те немногие связи, которые остались", – считает Эдуард Попов.

В украинской государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев – Москва", он принес почти 6 млн долларов прибыли. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. При этом с октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение. Этот шаг стал инициативой Киева.

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