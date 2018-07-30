Историк оценил украинский учебник по географии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Новый украинский учебник по географии — не первый случай, когда к истории Украины "приплетаются какие-то фантастические явления", заявил RT доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Булдаков.

"В известном смысле это вполне естественно, молодая государственность ищет определенные исторические точки опоры. Отсюда и всевозможные преувеличения, попытки показать устойчивость, преувеличение значимости языка. Ничего удивительного в этом нет", — отметил он.

По мнению историка, подобные "нелепые" даже для многих украинцев утверждения будут звучать еще некоторое время.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что впал "в шоковое состояние", прочитав новый учебник по географии для восьмого класса. Его авторы, в частности, утверждали, что украинцы сделали "больше, чем все другие народы мира вместе взятые" в области теории космических полетов, а также завезли в различные страны пшеницу, которой "кормится весь мир".