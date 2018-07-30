МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
Рабинович, в частности, с иронией воспринял утверждения в учебнике про "достижения Украины в космосе" и "пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир", а также про то, что "немцы являются славянизированными германцами".
Тем не менее парламентарий поддержал одно из громких заявлений из учебника, в котором заявляется о том, что "украинцы веками создавали самые мелодичные песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины". Однако он усомнился в том, что украинские песни заложили основу европейской музыки.
"Знаете, тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", — сыронизировал он.
Новый украинский учебник географии вызвал широкий общественный резонанс как на Украине, так и в России. Одним из первых на учебное пособие обратил внимание журналист Андрей Манчук.