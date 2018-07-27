"Полетели в космос до Крещения Руси". На Украине высмеяли учебник географии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские пользователи сети удивились необычному стилю и содержанию учебника географии для 8 класса авторства Петра Масляка и Светланы Капирулиной.

Обратил внимание на учебное пособие журналист Андрей Манчук. Он привел наиболее яркие цитаты, из которых следует, что украинцы были основателями и создателями практически всего, что есть в современном мире.

"Веками украинцы создавали самые мелодичные в мире народные песни… Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии".

"Непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера… Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О. Засядько, М. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, М. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала миру Крылья".

"Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированными германцами… в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке (например, украинское "цибуля" и немецкое "цвибель"). Вы, наверное, знаете, что украинское "решта", "мабуть", "струмок" звучат на английском как "рест", "Мэйби", "стрим" и т.д."

Большинство комментаторов отнеслось к посту с иронией и начало предполагать, что еще могли придумать древние украинцы.

"Украина, часом, не родина мамонтов?" — поинтересовался Максим Верещак.

"Трепольцы привозили в Китай порох и бумагу, и как древние Афины приняли демократию от свободолюбивых украинцев", — пошутил Александр Матюшенко.

Как я понял из учебника, украинцы полетели в Космос до Крещения Руси", — резюмировал Николай Гончаров.