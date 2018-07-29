Эрдоган попросил БРИКС принять Турцию в организацию

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита БРИКС в ЮАР призвал участников блока позволить Турции стать членом объединения.

"Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ", — заявил Эрдоган журналистам.

По его словам, члены группы "тепло поприветствовали" его предложение.

"Мы с этими пятью странами входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС", — добавил Эрдоган.

Сейчас в БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика. Первый саммит (без ЮАР, которая присоединилась к группе в 2011-м) состоялся в июне 2009 года.

"С кондачка не решается"

На этой неделе Владимир Путин заявил, что расширение числа участников группы пока не планируется. При этом российский лидер не исключил возможного вхождения новых стран в объединение.

По его словам, кандидаты на вступление в БРИКС изъявляют свое желание, но лидеры стран-участниц относятся к этому вопросу осторожно. Как отметил российский лидер, вопрос присоединения новых членов требует "дополнительной проработки".

"Те форматы, которые сложились, показывают свою эффективность", — отметил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что это не значит, что организация является закрытой.

"Просто этот вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно проработать", — заявил он.

Направления работы

В ходе пресс-конференции по итогам саммита российский лидер также перечислил основные направления работы БРИКС: борьба с терроризмом и координация деятельности стран-участниц в политической и экономической сферах.

По словам Путина, основными темами юбилейного саммита стали противодействие односторонним подходам в мировой политике, защита многосторонности и использование преимуществ четвертой цифровой промышленной революции.

Президент также отметил прогресс, которого организация достигла с момента своего создания. По его словам, вместе с расширением состава участников, объединение стало приобретать черты организации, а совместные интересы стали более широкими.