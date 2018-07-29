В Таиланде поймали крокодила, десять дней плававшего у берегов Пхукета

БАНГКОК, 29 июл – РИА Новости. Морской крокодил, замеченный десять дней назад рыбаками в море у одного из пляжей популярного у туристов острова Пхукет в Таиланде, наконец пойман, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Nation.

© AP Photo / NT Department of Tourism and Culture В Австралии поймали гигантского крокодила

Рептилию поймала в сети одна из групп, участвовавших в поисковой операции, которая продолжалась все десять дней с момента первого обнаружения животного. За время операции крокодил неоднократно уходил от преследователей, подныривая под расставленные сети. Специалистам по отлову крокодилов из департамента рыболовства министерства сельского хозяйства Таиланда вместе с местными рыбаками, входившими в группу, удалось обнаружить рептилию около 04.00 (00.00 мск) в воскресенье и поймать ее сетью около островка Ко Ката неподалеку от пляжа Лаян на Пхукете, говорится в сообщении.

​Рептилия доставлена в исследовательский центр рыболовства провинции Пхукет, сообщает издание.

Phuket beaches are now safe as 'Yanui" is in custody https://t.co/Tvc1HHyePu https://t.co/Tvc1HHyePu — The Nation Thailand (@nationnews) 29 июля 2018 г.

Специалистам пока не удалось выяснить, как крокодил попал в район моря у острова Пхукет. Ранее морские крокодилы, обычный ареал обитания которых находится значительно южнее Пхукета, уже несколько раз появлялись в море у берегов популярного у туристов острова, однако такие случаи чрезвычайно редки. В нескольких случаях замеченные в прошлом в море у Пхукета морские крокодилы оказывались "беглецами" из частных зоопарков.