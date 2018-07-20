У острова Пхукет обнаружили двухметрового крокодила

БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Крокодил, третий день плавающий в море в районе пляжа Равай и соседних пляжей острова Пхукет в Таиланде, смог уйти от специалистов по отлову из департамента рыбного хозяйства, поднырнув под развернутую ими сеть, и снова скрылся, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.
В среду рыбаки сфотографировали в море в районе пляжа Равай животное, по очертаниям напоминающее крокодила. После они сами усомнились в том, что предмет на фото был именно крокодилом. Тем не менее, операция по поиску и вылову рептилии началась в среду вечером, а днем в четверг крокодил был снова замечен в волнах неподалеку от одного из пляжей, соседних с пляжем Равай.
До утра пятницы у группы спасателей и специалистов по отлову крокодилов, участвующих в трехдневной поисковой операции, были сомнения относительно того, что рыбаки, вызвавшие спасателей, сфотографировали в море именно крокодила. В пятницу эти сомнения полностью развеялись, когда взрослый морской крокодил длиной более двух метров показался в воде рядом с лодкой спасателей, поднырнул под развернутую ими сеть и скрылся, сообщает издание.
Операция по отлову рептилии, по неизвестной причине оказавшейся в море у пхукетских пляжей, продолжается, говорится в сообщении. Участники операции надеются поймать животное, когда оно устанет от преследования и снизит скорость передвижения. Операции по отлову крокодила сильно мешают ветер и высокие волны.
Ранее морские крокодилы, обычный ареал обитания которых находится значительно южнее Пхукета, уже несколько раз появлялись в море у берегов популярного у туристов острова, однако такие случаи чрезвычайно редки. В нескольких случаях замеченные в прошлом году в море у Пхукета морские крокодилы оказывались "беглецами" из частных зоопарков.
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