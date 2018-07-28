В Сети высмеяли слова экс-посла США о "вторжении" Красной армии на Украину

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли слова экс-посла США Джона Хербста, заявившего о "вторжении Красной армии" на Украину в 2014 году.

"Меньше надо было читать украинских газет до обеда", — пошутил Andre_Y_U

"Прям по Задорнову", — согласился @roma4195

Некоторые усомнились в том, что подобные заявления были сделаны экс-дипломатом в трезвом уме.

"Закусывать надо", — написал @ispanskyletcik

"Скорейшего выздоровления, господин Хербст", — присоединилась @38Vikki

"Шумеры покусали", — пошутил один из пользователей твиттера, вспомнив заявление украинской певицы Русланы о "шумерских корнях" страны.

"Надо почитать их учебники по истории в качестве альтернативы сатире", — резюмировал @soda_Kor

Красная армия образовалась в январе 1918 года и прекратила существование в феврале 1946-го в связи с переименованием в Советскую армию, которую распустили в 1993 году — два года спустя после развала СССР.