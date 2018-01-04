Руслана назвала украинцев потомками шумеров

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Певица Руслана, победившая на Евровидении в 2004 году, считает, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Об этом она заявила в интервью каналу "112".

Руслана прокомментировала свой призыв к согражданам "снять шаровары" и отказаться от украинизации страны. "… Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию", — сказала певица.

""Шаровары" — это условно, не буквально, когда мы не знаем своей аутентичной культуры и пользуемся псевдонародным творчеством, которое нам просто заменили. Заменили теми песнями, которые написали, теми движениями, которые навязали", — добавила Руслана.

Ранее певица сравнила украинизацию с русификацией, когда украинцам якобы "навязывали контент, фильмы" и переписывали историю. По словам Русланы украинцы нуждаются в новом образе для своей страны, который был бы связан не только с вышиванками.