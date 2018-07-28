Экс-посол США в Киеве обвинил Красную армию во вторжении на Украину

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Красная армия якобы вторглась на Украину в 2014 году, заявил экс-посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в прямом эфире телеканала RTVI.

В ходе своего спора с российским политологом Евгением Минченко экс-дипломат выдвинул громкие обвинения в адрес Москвы и несуществующей армии.

"Без руководства Кремля, без российских служащих офицеров, без российских денег, без российского оружия не было бы никакого восстания в Донбассе. Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", — объявил Хербст.

В свою очередь политический эксперт парировал, что государственный переворот на Украине произошел с помощью американских денег. Однако бывший посол назвал контраргумент политолога "глупостью", чем вызвал его резкий ответ.

"Господин Хербст, я вас не оскорблял. Я считаю, что вы не дипломат, вы просто невоспитанный человек, вы хам", — заключил Минченко.

Тем не менее Хербст не смог возразить, поскольку ведущая телеэфира Екатерина Котрикадзе прервала полемику, завершив дискуссию.

Красная армия образовалась в январе 1918 года и прекратила существование в феврале 1946-го в связи с переименованием в Советскую армию, которую распустили в 1993 году — два года спустя после развала СССР.

Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны и шпионаже. Россия называет обвинения голословными и неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.