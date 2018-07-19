Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным после саммита в Хельсинки. Об этом он написал в Twitter.

Американский президент отметил, что все проблемы, которые обсуждались во время переговоров, могут быть решены.

На второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

"Лидеры сверхдержав должны общаться"

Политолог Иван Мезюхо, комментируя в эфире радио Sputnik заявление Трампа о возможной второй встречи с Путиным, отметил важность диалога между президентами США и России.

Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами. По его словам, именно Вашингтон по многим вопросам занимает антироссийскую позицию.

"К сожалению, российско-американский саммит показал, что Дональд Трамп не является в полной мере субъектом политики. Дело в том, что глава Белого дома ограничен в своем политическом маневре позицией конгресса США", — рассказал эксперт.

Специалист также отметил, что у Трампа непростые отношения с собственной командой и Республиканской партией. По его словам, именно поэтому американский президент не всегда может в полной мере отвечать за сказанное.

"Возможно, именно из-за этого он и отказывался от некоторых слов, которые произнес во время встречи с Владимиром Путиным. В любом случае лидеры двух великих сверхдержав должны общаться, их контакты должны происходить на регулярной основе", — сказал он.

Политолог подчеркнул, что любая попытка диалога или призыв к диалогу — это лучше, чем отсутствие диалога и язык вражды.