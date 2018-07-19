Политолог прокомментировал желание Трампа провести новую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Владимиром Путиным. Политолог Иван Мезюхо, комментируя в эфире радио Sputnik данное заявление, отметил важность диалога между президентами США и России.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным после саммита в Хельсинки. Об этом он написал в Twitter.

Американский президент отметил, что все проблемы, которые обсуждались во время переговоров, могут быть решены.

На второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя в эфире радио Sputnik заявление Дональда Трампа, отметил важность диалога лидеров России и США.

"Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами. Напротив, именно Вашингтон по многим вопросам занимает антироссийскую позицию. К сожалению, российско-американский саммит показал, что Дональд Трамп не является в полной мере субъектом политики. Дело в том, что глава Белого дома ограничен в своем политическом маневре позицией конгресса США. Кроме того, у 45-го президента США непростые отношения с собственной командой и Республиканской партией. Именно поэтому Трамп не всегда может в полной мере отвечать за сказанное. Возможно, именно из-за этого он и отказывался от некоторых слов, которые произнес во время встречи с Владимиром Путиным. В любом случае лидеры двух великих сверхдержав должны общаться, их контакты должны происходить на регулярной основе. Любая попытка диалога или призыв к диалогу – это лучше, чем отсутствие диалога и язык вражды", – сказал Иван Мезюхо.

Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, решили сотрудничать в области безопасности. Кроме того, американский президент в очередной раз подчеркнул, что "сговора" с Москвой не было.

Американский лидер также отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Саммит и его результаты вызвали шквал критики со стороны политических оппонентов Трампа.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!