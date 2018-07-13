Порошенко обсудил с Трампом его будущие переговоры с Путиным

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с американским лидером Дональдом Трампом обсудил его предстоящие переговоры с Владимиром Путиным.

Порошенко заявил, что не ждет сюрпризов от грядущей встречи, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

"Обычно я очень оптимистичен. Но, к сожалению, не будет никаких оптимистических сюрпризов. Это плохая новость. В то же время не будет никаких пессимистических сюрпризов, что является хорошей новостью", — заявил Порошенко на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

"Вернуть на верный путь"

Накануне встречи в Брюсселе Порошенко написал статью для Financial Times, в которой выразил желание, чтобы Трамп вернул Путина на "верный путь".

Он также сообщил об имеющейся с Трампом договоренности не принимать решения по Украине без согласия киевских властей. Порошенко отметил, что Путин ждет поражения Украины, и добавил, что подобный сценарий никогда не будет реализован.

"Полезная встреча"

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что Порошенко стоило бы поучиться у Трампа выстраивать отношения с Россией несмотря на имеющиеся противоречия.

"Интересно было бы посмотреть на эту встречу, особенно после известного обеда в Канаде, когда Трамп назвал Порошенко и всю украинскую власть самой коррумпированной и что он не понимает, почему ей предоставляются деньги, которые в итоге разворовывают", — заявил Шуфрич.

Он также отметил, что Порошенко полезно увидеть взгляды европейских коллег, которые, "мягко говоря, ждут ухода украинской власти".

"Клоун в политике"

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Порошенко. По его мнению, президент Украины подтвердил свою славу "клоуна в политике, непрофессионального и идеологически узко мыслящего деятеля".

Эксперт критично отнесся к заявлению украинского лидера о возвращении Путина Трампом "на верный путь". По его словам, подобное возможно лишь в случае, если одна из сторон задала другой какие-то рамки изначально.

"Например, американцы указали Киеву некую цель, и Порошенко может соответствовать или не соответствовать этому направлению", — пояснил он.

При этом, по мнению Матвейчева, для таких людей, как Путин и Трамп, в политике "никто не указ", и они сами определяют свои цели в мировой политике.

Встреча в Хельсинки

Переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля и пройдут в Финляндии. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Грядущие переговоры станут первой полноформатной встречей глав двух государств без привязки к международным саммитам.

Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.