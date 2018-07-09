МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщила канцелярия британского правительства.
"Во второй половине дня премьер-министр (Тереза Мэй. — Прим. ред.) приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД. Премьер поблагодарила Бориса за работу. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время", — говорится в полученном РИА Новости документе.
Отставка Джонсона стала второй за сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.
Оба увольнения связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.
Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете Мэй, они являлись сторонниками "жесткого Brexit".
Споры вокруг Brexit
Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.
Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должны опубликовать на следующей неделе.