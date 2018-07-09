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В мире

Глава МИД Британии Борис Джонсон подал в отставку

(обновлено: 17:31 09.07.2018)
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© AP Photo / Virginia MayoБорис Джонсон. Архивное фотоБорис Джонсон. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщила канцелярия британского правительства.

"Во второй половине дня премьер-министр (Тереза Мэй. — Прим. ред.) приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД. Премьер поблагодарила Бориса за работу. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время", — говорится в полученном РИА Новости документе.

Отставка Джонсона стала второй за сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.

Оба увольнения связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.

Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете Мэй, они являлись сторонниками "жесткого Brexit".

Споры вокруг Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тереза Мэй угрожает Европе Путиным и требует денег
В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из Евросоюза. Премьер заявила, что Соединенное Королевство предложит Брюсселю создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должны опубликовать на следующей неделе.

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В мире
Комментарии
46 пользователей оставили 51 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Natalia Freo
Первый пошел... Второй пошел... Но, как известно, Бог троицу любит... Гражданка Мэй, не заставляйте нас долго ждать, пожалуйста. )
17:15
09.07.2018
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S F
Эта новость - как наши в четвертьфинале... )))
17:13
09.07.2018
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Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
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