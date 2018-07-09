МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку, сообщает Independent со ссылкой на источник.

Как пишет издание, это связано с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС.

В свою очередь Telegraph сообщает, что некоторые члены парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса.

В пятницу газета Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза.

Ранее британские министры согласовали коллективную позицию Лондона по Brexit. По итогам дискуссий глава кабмина объявила, что Соединенное королевство предложит ЕС создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должен быть опубликован на следующей неделе.