МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку, сообщает Independent со ссылкой на источник.
Как пишет издание, это связано с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС.
В свою очередь Telegraph сообщает, что некоторые члены парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса.
В пятницу газета Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза.
Ранее британские министры согласовали коллективную позицию Лондона по Brexit. По итогам дискуссий глава кабмина объявила, что Соединенное королевство предложит ЕС создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.
Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должен быть опубликован на следующей неделе.