БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости. Пятый подросток, спасенный из затопленной пещеры на севере Таиланда, выведен на поверхность и уже находится в полевом госпитале у входа в пещеру, сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Кхао Сот".

"Пятый "Лесной Вепрь" уже на поверхности! Ребенок в полевом госпитале у входа в пещеру, его готовят к отправке в больницу в Чианграй. Пятый "Вепрь" был выведен из пещеры в 16.45 (12.45 мск)", — говорится в срочном сообщении газеты.

В 16.04 (13.04 мск) автомобиль скорой помощи выехал с площадки перед пещерой в сопровождении полицейского автомобиля с включенным проблесковым маячком. На автомобиле четко видна цифра 5, прикрепленная к стеклу. Прямая трансляция Thai PBS

В понедельник утром приостановленная накануне с наступлением сумерек операция по эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде была возобновлена. Операция по выводу детей на поверхность была прервана в воскресенье вечером, после того, как из затопленной пещеры международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов были эвакуированы первые четверо детей из числа игроков юниорской футбольной команды "Лесные Вепри", которые вместе со своим тренером зашли в пещеру 23 июня и были заблокированы там внезапно начавшимся наводнением.

Детей выводили в легководолазном снаряжении, и около одного километра из пяти, отделявших их от выхода из пещеры, они проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В ходе первой фазы эвакуации в воскресенье на поверхность были выведены и доставлены в больницу четыре подростка.