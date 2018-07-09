В Таиланде уже семерых детей спасли из затопленной пещеры

БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости. Шестого и седьмого спасенных из пещеры Тхам Луанг в Таиланде готовят к отправке в больницу в город Чианграй, сообщает телеканал Thai PBS.

У пещеры стоят наготове два автомобиля "Скорой помощи". Один из автомобилей начал движение несколько минут назад и остановился. По-видимому, шестого и седьмого спасенных детей вместе отправят на одном вертолете, сообщает телеканал, ведущий прямую трансляцию с места события.

Ранее Thai PBS сообщил, что автомобиль скорой помощи, в котором, скорее всего, находится шестой спасенный из пещеры Тхам Луанг ребенок, отъехал от полевого госпиталя у пещеры. Интернет-версия газеты "Кхао Сот" в то же время сообщает, что седьмой спасенный уже выведен из пещеры, его готовят к отправке в Чианграй.

"Они выходят один за другим! Седьмой спасенный "Лесной Вепрь" уже на поверхности, его осматривают врачи перед отправкой в больницу", — пишет издание.

Ранее пять эвакуированных из пещеры детей доставили в больницу города Чианграй. В понедельник утром приостановленная накануне с наступлением сумерек операция по эвакуации детей из затопленной пещеры в Таиланде была возобновлена. Операция по выводу детей на поверхность была прервана в воскресенье вечером, после того, как из затопленной пещеры международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов были эвакуированы первые четверо детей.

Детей выводили в легководолазном снаряжении, и около одного километра из пяти, отделявших их от выхода из пещеры, они проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.