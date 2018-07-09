В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из затопленной пещеры

Военные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года

Военные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года

БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости. Операция по выводу детей из затопленной пещеры на севере Таиланда возобновилась в 11.00 (07.00 мск) в понедельник, сообщил на пресс-брифинге в пресс-центре объединенного штаба спасательной операции начальник штаба Наронгсак Осоттханакон.

В ходе первой фазы операции в воскресенье на поверхность были выведены четверо детей, которые в настоящее время проходят реабилитацию в больнице города Чианграй.

"Могу вам сообщить, что операция по эвакуации детей из пещеры была возобновлена сегодня в 11 часов утра", — сказал начальник штаба.

Перерыв в операции был необходим для замены использованных в воскресенье сотен запасных баллонов со сжатым воздухом, которые расставляют на протяжении всего маршрута эвакуации для восполнения запаса воздуха детей, которых выводят из пещеры в легководолазном снаряжении, и дайверов, которые их сопровождают и обеспечивают операцию.