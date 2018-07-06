Жириновский поедет в Турцию на инаугурацию Эрдогана

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 9 июля посетит церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана по его личному приглашению, сообщила пресс-служба партии.

Церемония приведения к присяге переизбранного на выборах 24 июня президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник, 9 июля.

"Председатель ЛДПР Владимир Жириновский 8 июля в 17 часов прибудет в Анкару, чтобы 9 июля принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана", — информирует ЛДПР.

Как отмечается в сообщении, Жириновский едет на мероприятие "по личному приглашению президента Турции". Также в состав делегации войдут депутаты ЛДПР Василий Власов, Дмитрий Савельев, Борис Чернышов, заместитель руководителя аппарата фракции ЛДПР Станислав Пахомов.

Жириновский в 1970 году окончил с отличием Институт восточных языков (впоследствии Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете по специальности "Турция и турецкий язык", он владеет английским, французским, немецким и турецким языками, отмечается на сайте партии.