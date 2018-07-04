Депутат Рады обвинил Россию в "краже" названия страны

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия", заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала "112 Украина". Так он прокомментировал недавнее переименование российских воинских частей и соединений.

Политик негативно воспринял эти изменения и изложил свое видение истории.

По его мнению, Россия "присвоила" себе название, "потому что никогда она не называлась "Россией".

"До Петра I она называлась "Московией". Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя", — заключил он.

На этой неделе президент Владимир Путин присвоил 11 российским дивизиям и полкам почетные звания в честь тех мест, где их предшественники отличились во время Великой Отечественной войны, в том числе — украинских, белорусских и польских городов. Например, 68-й танковый полк стал гвардейским Житомирско-Берлинским, 90-я танковая дивизия — 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизией.

На Украине нередко звучат заявления о якобы "украденной истории" Руси. Так, в прошлом году Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" Анну Ярославну, дочь князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I.

Недавно скандально известная писательница Лариса Ницой также заявила, что Россия "украла" у Украины название и потребовала переименовать ее в Московию.

"Мировоззренческая шизофрения"

Как считает политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин, с одной стороны на Украине хотят забыть о слове "русский", а с другой стороны — периодически всплывают обиды на то, у них украли слово "русский".

"Здесь наблюдается определенная мировоззренческая шизофрения", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у непредвзятого историка эта тема не вызывает вопросов.

"Эпидемия политической клептомании"

"Современные украинские мифы очень противоречивы. Это их нынешняя идеология создает в их головах такой диссонанс. Потому что многие все-таки помнят, что, по большому счету, между русским и украинцем большой разницы нет", — заключил Смолин.

Заявление Ильенко прокомментировали в Госдуме. Так, депутат от Крыма Руслан Бальбек, сказал, что в Раде пытаются, "прикрываясь брендом "Русь", украсть все исторические события, происходившие на территории России и приписать их себе".

"На Украине сейчас эпидемия политической клептомании", — отметил он.

По его словам, скоро Киев заявит об "украинской победе на Куликовом поле", о завоевании Сибири украинским казаком "Эрмаком" и так далее.