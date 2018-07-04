"Особое раздвоение личности". Политолог об упреках в Киеве в адрес России

Депутат Верховной рады обвинил Россию в "краже" у Украины названия страны. Современные украинские мифы очень противоречивы, отметил в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин.

Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия", заявил депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала "112 Украина".

Такое мнение парламентарий высказал в связи с недавним переименованием ряда российских военных частей и соединений в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Три танковых полка получили названия, связанные с украинскими городами. Политик негативно воспринял эти переименования и изложил свое видение истории.

"Россия крадет чужую историю – это факт. Начиная с самого названия "Россия", которое она присвоила, потому что никогда она не называлась "Россией". До Петра I она называлась "Московией". Возьмите карту того времени: Русь – это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская Империя", – заключил он.

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал присвоение российским воинским частям почетных званий четким сигналом Украине и миру, что "Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме".

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал логику украинских политиков.

"Это попахивает особым раздвоением личности. С одной стороны, они хотят изжить слово "русский", всякие связи с русской историей, с Россией. А с другой стороны, у них периодически всплывают подобные заявления о том, что на самом деле Россия у них, оказывается, украла и историю, и имя. Это странное сочетание: с одной стороны, попытки отдалиться от всего, что связано с названием "русский", а с другой стороны – периодически всплывающие обиды на то, что мы якобы украли у них слово "русский", поэтому они так обделены в своей истории и культурном мировоззрении. Здесь наблюдается определенная мировоззренческая шизофрения", – считает Михаил Смолин.

По его мнению, у непредвзятого историка эта тема не вызывает вопросов.

"Современные украинские мифы очень противоречивы. Это их нынешняя идеология создает в их головах такой диссонанс. Потому что многие все-таки помнят, что, по большому счету, между русским и украинцем большой разницы нет. И любому историку, который непредвзято относится к общей русской и украинской истории, это понятно", – сказал Михаил Смолин.

Ранее одиозная украинская писательница Лариса Ницой уже призвала называть Россию "Московией", сообщило издание "Обозреватель". Свое предложение Ницой объяснила тем, что название "Русь" было якобы "украдено" у украинцев, а на самом деле именно украинцы являются русскими.

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